Предварительные итоги выборов президента США. Карта

В США подводят итоги голосования на выборах. Конгресс 6 января должен подвести итоги, однако в здание ворвались протестующие сторонники Трампа. В итоге процедура была сорвана. Предварительные результаты — в инфографике РБК

Результаты выборов президента США По итогам голосования граждан. Выберите штат, чтобы увидеть, сколько голосов набрали кандидаты Штаты, где выиграл Дональд Трамп Штаты, где выиграл Джо Байден 0 0 0 Источник: Bloomberg, Fox News

Конгресс США 6 января должен был подвести итоги выборов в США, однако заседание было сорвано — в здание ворвались сторонники Трампа. В итоге процедура, которая было формальным утверждением результатов голосов выборщиков (306 — за кандидата от демократов — Джозефа Байдена, 232 — за кандидата от республиканцев Дональда Трампа), пока не состоялась.

Итоги голосования также подводились долго из-за голосования по почте. На фоне пандемии COVID-19 рекордное число американцев — больше 100 млн — проголосовали досрочно по почте или лично на участках. Это более 47% всех зарегистрированных избирателей (правом голоса обладают около 233 млн граждан).