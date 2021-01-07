Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 января
USD ЦБ: 73,88 (0) Инвестиции, 00:00
Курс евро на 1 января
EUR ЦБ: 90,79 (+0,11) Инвестиции, 00:00
Силовики зачистили здание Конгресса с помощью слезоточивого газа и оружия Политика, 01:45 Митинг и эвакуация: как сторонники Трампа ворвались в Конгресс. Видео Политика, 01:38 В Конгрессе заявили о подготовке импичмента Трампа Политика, 01:25 Twitter запретил лайкать и репостить обращение Трампа Политика, 01:08 Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса. Главное Политика, 01:05 Предварительные итоги выборов президента США. Карта Политика, 00:58 Что происходит в Конгрессе США, куда ворвались протестующие. Трансляция Политика, 00:45 Путин отпразднует Рождество в храме в Новгородской области Политика, 00:39 Акции оружейных компаний США резко подскочили на фоне штурма Конгресса Инвестиции, 00:28 Трамп призвал сторонников «отправиться домой с миром» из Конгресса США Политика, 00:25 Курс биткоина впервые превысил $36 тыс. на фоне протестов в США Крипто, 00:17 Байден заявил о мятеже в Вашингтоне Политика, 00:16 Пенс призвал протестующих прекратить «насилия и разрушения» в Капитолии Политика, 00:15 Трамп приказал отправить к Капитолию национальную гвардию Политика, 06 янв, 23:54
Выборы президента США ,  
0 

Предварительные итоги выборов президента США. Карта

В США подводят итоги голосования на выборах. Конгресс 6 января должен подвести итоги, однако в здание ворвались протестующие сторонники Трампа. В итоге процедура была сорвана. Предварительные результаты — в инфографике РБК

Результаты выборов президента США
По итогам голосования граждан. Выберите штат, чтобы увидеть, сколько голосов набрали кандидаты
Штаты, где выиграл Дональд Трамп
Штаты, где выиграл Джо Байден
0
0
0
Источник: Bloomberg, Fox News

Конгресс США 6 января должен был подвести итоги выборов в США, однако заседание было сорвано — в здание ворвались сторонники Трампа. В итоге процедура, которая было формальным утверждением результатов голосов выборщиков (306 — за кандидата от демократов — Джозефа Байдена, 232 — за кандидата от республиканцев Дональда Трампа), пока не состоялась.

Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса. Главное
Политика
Фото:Win McNamee / Getty Images

Итоги голосования также подводились долго из-за голосования по почте. На фоне пандемии COVID-19 рекордное число американцев — больше 100 млн — проголосовали досрочно по почте или лично на участках. Это более 47% всех зарегистрированных избирателей (правом голоса обладают около 233 млн граждан).

Парламент США после штурма сторонниками Трампа. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Автор
Анастасия Антипова
выборы в США Дональд Трамп Джо Байден
Материалы по теме
Выборы президента США. Главное
Политика
Трамп против Байдена: президентская кампания в цифрах и фактах
Политика
Первые данные в большинстве штатов показали лидерство Байдена на выборах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter