Выборы президента США , 07 янв, 00:58
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Предварительные итоги выборов президента США. Карта
В США подводят итоги голосования на выборах. Конгресс 6 января должен подвести итоги, однако в здание ворвались протестующие сторонники Трампа. В итоге процедура была сорвана. Предварительные результаты — в инфографике РБК
Результаты выборов президента США
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Штаты, где выиграл Дональд Трамп
Штаты, где выиграл Джо Байден
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Источник: Bloomberg, Fox News
Конгресс США 6 января должен был подвести итоги выборов в США, однако заседание было сорвано — в здание ворвались сторонники Трампа. В итоге процедура, которая было формальным утверждением результатов голосов выборщиков (306 — за кандидата от демократов — Джозефа Байдена, 232 — за кандидата от республиканцев Дональда Трампа), пока не состоялась.
Итоги голосования также подводились долго из-за голосования по почте. На фоне пандемии COVID-19 рекордное число американцев — больше 100 млн — проголосовали досрочно по почте или лично на участках. Это более 47% всех зарегистрированных избирателей (правом голоса обладают около 233 млн граждан).