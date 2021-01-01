Трамп обвинил Верховный суд США в отсутствии мудрости и смелости
«Верховный суд действительно подвел нас. Ни мудрости, ни смелости!», — заявил президент.
Трамп также подчеркнул, что считает такое решение правовым позором для США.
Ранее Верховный суд США отклонил иск генерального прокурора Техаса Кена Пэкстона, который попросил пересмотреть результаты голосования в Джорджии, Висконсине, Мичигане и Пенсильвании. Его поддержали сам Трамп и еще 17 республиканских штатов. Во всех этих штатах победу одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден.