Трамп обвинил Верховный суд США в отсутствии мудрости и смелости

В кратком постановлении Верховный суд пояснил, что Техас не смог доказать свое законное право выступать с подобными требованиями. Позднее представитель Байдена Мак Гуин заявил, что такое решение Верховного суда было ожидаемо.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Официальные итоги голосования пока не были объявлены, однако, по подсчетам американских СМИ, победу одержал Байден. Трамп эти результаты не признает и неоднократно пытался оспорить их в суде, однако большинство исков было отклонено. При этом в Белом доме убеждены, что процесс передачи власти новому президенту пройдет бесконфликтно.