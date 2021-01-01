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Выборы президента США ,  
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Трамп обвинил Верховный суд США в отсутствии мудрости и смелости

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Joshua Roberts / Getty Images)
Верховный суд США «подвел» команду и сторонников действующего главы государства Дональда Трампа, отклонив иск Техаса о пересмотре результатов президентских выборов. Об этом сам Трамп написал на своей странице в Twitter.

«Верховный суд действительно подвел нас. Ни мудрости, ни смелости!», — заявил президент.

Трамп также подчеркнул, что считает такое решение правовым позором для США.

Верховный суд США отклонил иск Техаса о пересмотре итогов выборов
Политика
Фото:J. Scott Applewhite / AP

Ранее Верховный суд США отклонил иск генерального прокурора Техаса Кена Пэкстона, который попросил пересмотреть результаты голосования в Джорджии, Висконсине, Мичигане и Пенсильвании. Его поддержали сам Трамп и еще 17 республиканских штатов. Во всех этих штатах победу одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден.

В кратком постановлении Верховный суд пояснил, что Техас не смог доказать свое законное право выступать с подобными требованиями. Позднее представитель Байдена Мак Гуин заявил, что такое решение Верховного суда было ожидаемо.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Официальные итоги голосования пока не были объявлены, однако, по подсчетам американских СМИ, победу одержал Байден. Трамп эти результаты не признает и неоднократно пытался оспорить их в суде, однако большинство исков было отклонено. При этом в Белом доме убеждены, что процесс передачи власти новому президенту пройдет бесконфликтно.

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