В Кремле заявили о резистентности населения России к фейкам с Запада

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Население России больше доверяет отечественным источникам информации и проявляет «определенную резистентность» к недостоверным сообщениям западных источников.

Так ответил на вопрос, почему «фейки с Запада» не влияют на рейтинг президента Владимира Путина, пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Есть определенная степень резистентности нашего общества к потокам фейков [с Запада], преднамеренной лжи и некомпетентных оценок. <...> Ну и, главным образом, наше общество ориентируется не на страны Запада, а на нашу страну. Что тоже чрезвычайно важно», — сказал представитель Кремля.

Как важный индикатор доверия президенту Песков также интерпретировал предложение председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова не выдвигать кандидата на президентских выборах 2024 года и поддержать кандидатуру Путина.

«Это, наверное, еще один важный показатель уровня поддержки президента и среди политических сил, и среди населения в целом: уровень консолидации вокруг президента высокий. Это важно», — ответил представитель Кремля.

В феврале председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что по фактам дискредитации российских Вооруженных сил заведены 152 уголовных дела, вынесены 16 приговоров.



«По данным фактам возбуждено 152 уголовных дела, по которым привлечены к уголовной ответственности 136 лиц. В суд передано 53 уголовных дела, уже вынесено 16 приговоров», — сказал он тогда.



Ст. 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования российской армии) появилась в УК в марте прошлого года.