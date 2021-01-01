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Выборы в США ,  
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Трамп заявил о поражении «использовавших махинации» демократов на выборах

Демократическая партия США во время президентских выборов использовала «махинации», однако все равно потерпела поражение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления перед членами законодательного собрания штата Пенсильвания, сообщает The Hill.

«Эти выборы были проиграны демократами. Они мошенничали. Это были жульнические выборы», — сказал Трамп.

Ранее Трамп пообещал подать иск, излагающий подробности фальсификаций на президентских выборах. Кроме того, он отказался признавать итоги прошедших президентских выборов, несмотря на начало процесса передачи власти демократам. Трамп отметил, что прошедшие выборы запомнятся как «самые коррумпированные в истории американской политики», а его штаб и сторонники никогда не признают «фальшивые бюллетени».

Выборы президента США. Главное
Политика
Фото:Paula Bronstein / AP

Оппонент Трампа, кандидат от Демократической партии Джо Байден, которого американские СМИ называют победителем президентских выборов заявил, что он не собирается проводить расследование против Дональда Трампа.

Байден отметил, что перед ним стоят более важные задачи, чем расследования в отношении действующего президента: вернуть американцам уверенность и понимание, что они смогут справиться с нынешним кризисом.

Выборы президента США прошли 3 ноября. По данным американских СМИ, Джо Байден предварительно набрал от 279 до 290 голосов выборщиков, в то время как для победы необходим минимум в 270 голосов. Ожидается, что предварительные итоги голосования будут объявлены в декабре. 

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января 2021 года.

Дональд Трамп выборы президента США Демократическая партия США
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25748 Случаев 2,2 млн +23675 Умерли 37,5 тыс. +507
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