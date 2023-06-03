Минобороны сообщило об уничтожении командного пункта ВСУ в ДНР

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Авиация южной группировки российских войск поразила командный пункт 81-й аэромобильной бригады украинских военных в районе Северска (ДНР), заявил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Авиацией южной группировки войск нанесено поражение по командному пункту 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Северск», — сказал Астафьев.

Он добавил, что российская артиллерия уничтожила взводные опорные пункты противника в районе Богдановки и Котельников. Расчеты самоходных минометов «Тюльпан» и «Пион» поразили огневые позиции украинских подразделений в районе Спорного и железнодорожную станцию разгрузки в Курахово, отметил начальник пресс-центра. «Также артиллерийскими расчетами соединений Южного военного округа уничтожены склады боеприпасов противника в районах населенных пунктов Уманское и Победа», — заключил Астафьев.

С начала российской спецоперации на Украине Минобороны неоднократно сообщало об уничтожении командных пунктов ВСУ в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

С осени прошлого года Минообороны также сообщает о «массированных ударах высокоточным оружием» по объектам энергетики Украины. Президент Владимир Путин называл их ответом на действия Киева, в том числе подрыв Крымского моста. Украинская сторона отрицает свою причастность к произошедшему.

После атаки Москвы украинских дронов 20 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что это стало ответом Киева на удар по «центрам принятия решений». Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк утверждал, что Украина «прямого отношения» к нападению не имеет.