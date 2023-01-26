Рогов сообщил об уничтожении командного пункта 128-й бригады ВСУ в Запорожской области

Рогов сообщил об уничтожении командного состава ВСУ в Запорожье

В Запорожской области уничтожено командование128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил член главного совета областной администрации Владимир Рогов в эфире телеканала НТС.

«В Запорожской области уничтожен командный пункт 128-й бригады, до этого у них командный состав не погибал», — сказал Рогов (цитата по «РИА Новости»).

Он уточнил, что основные боевые действия в данный момент ведутся по линии Каменское — Гуляйполе — Орехов.

22 января российское Минобороны сообщало о нанесении поражения пункту управления 128-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Лежино Запорожской области.

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