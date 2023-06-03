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Глава СНБО назвал «недобитком» депутата Рады за русский язык в эфире

Глава СНБО Данилов: говорящим на русском языке в эфире на телевидении нет места на Украине

Говорящим на русском языке вместо украинского в эфире нет места на Украине, заявил в Twitter cекретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Так секретарь отреагировал на отказ депутата Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Максима Бужанского перейти с русского на украинский язык в эфире телеканала «Киев 24», пишет LB.ua.

«Недобиткам <...> которые считают, что в украинском эфире [они] имеют право разговаривать на русском [языке], не место не только на телевидении, но и в политике, и на Украине», — написал он.

Бужанский в ответ заявил в телеграм-канале, что Данилову стоит изучить украинскую конституцию и ознакомиться со ст. 161 УК Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности и по другим признакам, предусматривает до восьми лет лишения свободы).

Глава СНБО, по мнению депутата, должен уважать «сотни тысяч украинских военнослужащих и миллионы украинских граждан, русскоязычных, точно так же, как и сам Данилов».

«[Говоря] на своем родном языке [они] являются никак не меньшими патриотами Украины», — заявил парламентарий.

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Данилов и ранее говорил, что русский язык должен пропасть с территории Украины. «Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения», — заявлял он.

В апреле 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он закрепляет за украинским языком исключительные права по сравнению с другими распространенными в республике и вводит механизмы для контроля за его применением во многих сферах, однако не затрагивает частное общение. Украинский — единственный государственный язык на Украине.

С 16 июля 2022 года в стране вступила в силу норма об административной ответственности за использование негосударственного языка для должностных лиц, органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей и работников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности. За нарушение требований полагается штраф в размере от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. грн, если оно совершено впервые. Минимальный штраф за повторное нарушение — 8,5 тыс. грн, максимальный — 11,9 тыс. грн.

Весной 2022 года, когда между представителями Украины и России шли переговоры о мирном соглашении (они остановились в середине мая), глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что Москва требует отмены всех ограничений для русского языка на Украине. После того, как в стране был принят закон о государственном языке «остальные языки так или иначе ущемлялись», отмечал он. Замглавы ведомства Михаил Газузин перечислял защиту Киевом прав русскоязычных граждан и закрепление за русским языком статуса государственного среди условий для достижения мира.

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