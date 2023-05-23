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Власти Львова призвали убрать русский язык из паспортов украинцев

Львовская ОВА призвала убрать дублирование данных в украинских паспортах на русском языке
Глава львовской ОВА направил властям обращение с призывом убрать дублирование на русском языке в паспортах украинцев. С аналогичным предложением в начале мая выступил уполномоченный по защите украинского языка
Фото: Юрий Рыльчук / Global Look Press
Фото: Юрий Рыльчук / Global Look Press

Львовская областная военная администрация (ОВА) направила обращение властям Украины с требованием отменить дублирование данных на русском языке во внутреннем паспорте украинцев, сообщил глава администрации Максим Козицкий в своем телеграм-канале.

«Русского языка не должно быть в паспортах украинцев! Сегодня, 23 мая, Львовская ОВА направила письмо-обращение в Верховную раду Украины, офис Зеленского и Министерство внутренних дел Украины, чтобы для граждан Украины, являющихся владельцами паспортов-книжек, не было требования дублировать свои персональные данные «наречием» агрессора на обороте, при вклеивании новой фотографии или изготовлении бумажного паспорта», — написал Козицкий.

С аналогичным предложением в начале мая выступил уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь. «Мы просим внести изменения в положения о паспорте гражданина Украины, которые предусматривают, что паспорт составляется на государственном языке, согласно ч. 1 ст. 8 языкового закона», — заявил он.

Паспорт гражданина Украины выдается по месту жительства каждому гражданину Украины после достижения 14-летнего возраста. С 1 января 2016 года паспорт гражданина Украины также изготавливается в виде карты, содержащей бесконтактный электронный носитель (ID-карта). В таком документе все записи сделаны только на украинском и английском языках.

Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» 25 апреля 2019 года. Он закрепляет за украинским языком исключительные права по сравнению с другими распространенными в республике и вводит механизмы для контроля за его применением во многих сферах, однако не затрагивает частное общение.

С 16 июля 2022 года на Украине начала действовать норма об административной ответственности за использование негосударственного языка для должностных лиц, органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей и работников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности. Размер штрафа составляет от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. грн, если нарушение совершено впервые. За повторное оштрафуют на сумму от 8,5 тыс. до 11,9 тыс. грн.

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Согласно закону, общеукраинские и региональные печатные СМИ должны издаваться на украинском языке. Исключение в ст. 25 сделано для английского и крымско-татарского языков, языков других коренных народов Украины и официальных языков ЕС. Русский в этот список не попал. Издания на русском языке могут выпускаться в случае, если подписчикам предоставлена возможность выписывать их и на государственном языке.

В октябре глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что русский язык должен совсем пропасть с территории Украины. «Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения», — пояснил Данилов. Он уточнил, что обязательными являются «наш родной язык» и английский.

Слова Данилова раскритиковали в России. Глава республики Крым Сергей Аксенов, например, выразил уверенность, что исчезнет не русский язык, а Украина, в руководстве которой находятся «такие персонажи». Он также назвал секретаря СНБО бывшим русским человеком.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Военная операция на Украине паспорта Львов русский язык декоммунизация
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