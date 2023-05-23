Власти Львова призвали убрать русский язык из паспортов украинцев

Глава львовской ОВА направил властям обращение с призывом убрать дублирование на русском языке в паспортах украинцев. С аналогичным предложением в начале мая выступил уполномоченный по защите украинского языка

Фото: Юрий Рыльчук / Global Look Press

Львовская областная военная администрация (ОВА) направила обращение властям Украины с требованием отменить дублирование данных на русском языке во внутреннем паспорте украинцев, сообщил глава администрации Максим Козицкий в своем телеграм-канале.

«Русского языка не должно быть в паспортах украинцев! Сегодня, 23 мая, Львовская ОВА направила письмо-обращение в Верховную раду Украины, офис Зеленского и Министерство внутренних дел Украины, чтобы для граждан Украины, являющихся владельцами паспортов-книжек, не было требования дублировать свои персональные данные «наречием» агрессора на обороте, при вклеивании новой фотографии или изготовлении бумажного паспорта», — написал Козицкий.

С аналогичным предложением в начале мая выступил уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь. «Мы просим внести изменения в положения о паспорте гражданина Украины, которые предусматривают, что паспорт составляется на государственном языке, согласно ч. 1 ст. 8 языкового закона», — заявил он.

Паспорт гражданина Украины выдается по месту жительства каждому гражданину Украины после достижения 14-летнего возраста. С 1 января 2016 года паспорт гражданина Украины также изготавливается в виде карты, содержащей бесконтактный электронный носитель (ID-карта). В таком документе все записи сделаны только на украинском и английском языках.

Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» 25 апреля 2019 года. Он закрепляет за украинским языком исключительные права по сравнению с другими распространенными в республике и вводит механизмы для контроля за его применением во многих сферах, однако не затрагивает частное общение.

С 16 июля 2022 года на Украине начала действовать норма об административной ответственности за использование негосударственного языка для должностных лиц, органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей и работников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности. Размер штрафа составляет от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. грн, если нарушение совершено впервые. За повторное оштрафуют на сумму от 8,5 тыс. до 11,9 тыс. грн.

Согласно закону, общеукраинские и региональные печатные СМИ должны издаваться на украинском языке. Исключение в ст. 25 сделано для английского и крымско-татарского языков, языков других коренных народов Украины и официальных языков ЕС. Русский в этот список не попал. Издания на русском языке могут выпускаться в случае, если подписчикам предоставлена возможность выписывать их и на государственном языке.

В октябре глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что русский язык должен совсем пропасть с территории Украины. «Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения», — пояснил Данилов. Он уточнил, что обязательными являются «наш родной язык» и английский.

Слова Данилова раскритиковали в России. Глава республики Крым Сергей Аксенов, например, выразил уверенность, что исчезнет не русский язык, а Украина, в руководстве которой находятся «такие персонажи». Он также назвал секретаря СНБО бывшим русским человеком.