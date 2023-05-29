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Политика ,  
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С мемориальной доски Булгакову в Киеве убрали надпись на русском

В Киеве обновили мемориальную доску Булгакову и назвали его выдающимся киевлянином
Здание музея Михаила Булгакова&nbsp;в Киеве
Здание музея Михаила Булгакова в Киеве (Фото: bulgakovmuseum.com)

На фасаде музея Михаила Булгакова обновили мемориальную доску писателю, пишет издание «Страна». С нее убрали надпись на русском языке, которая гласила: «В этом доме жил известный русский, советский писатель Михаил Булгаков».

Эту надпись заменили на другую, на украинском: «В цьому будинку в 1906–1919 роках жив видатний киянин, лікар, письменник Михаїл Булгаков» («В этом доме в 1906–1919 годах жил выдающийся киевлянин, врач, писатель Михаил Булгаков»).

В музее уточнили, что изменения внесены «по инициативе коллектива» и в соответствии с законом об украинизации, они согласованы со скульптором Анатолием Кущем. Согласно принятому в 2019 году закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», в стране на украинском языке должны быть, в частности, реклама, надписи, афиши. После начала российской спецоперации на Украине стали переименовывать улицы, чьи названия были связаны с Россией, а также демонтировать памятники.

Неизвестные облили обновленный мемориал красной краской, пишет «Страна».

В августе 2022 года Национальный союз писателей Украины предложил вместо музея Булгакова в Киеве открыть музей украинского композитора Александра Кошица, проживавшего в этом доме до 1906 года. В Союзе писателей обосновали это тем, что в Киеве не должен работать музей писателя, который «яростно ненавидел Украину и ее независимость, а также порочил, как только мог, ее в своих произведениях». В союзе назвали Булгакова «идеологом русского мира» и «одним из самых коварных врагов Украины».

Министр культуры Украины Александр Ткаченко выступил против этой инициативы. «Булгаков — киевлянин. Да, у него были в некоторых произведениях, художественных, подчеркиваю, реплики определенных героев относительно освободительной борьбы Украины в начале ХХ века. Но думаю, что музей здесь точно не виноват. Ни музей, ни памятник», — сказал он.

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Булгаков родился в Киеве в 1891 году, учился на врача в Киевском университете. В Москву он переехал в 1921 году.
 

Теги
Михаил Булгаков Украина мемориальная доска Киев писатель

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