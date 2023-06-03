Белый дом призвал Сербию отвести войска от границы с Косово

Белый дом: Сербия должна отвести силы от границы с Косово и отменить повышенную готовность

Первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер провел телефонные переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и призывал страну отвести войска от границы с Косово, сообщает пресс-служба Белого Дома.

»[Файнер] призвал правительство Сербии отвести свои вооруженные силы, дислоцированные близ границы, и снизить степень их готовности», — сказано в сообщении.

Он также отметил, что Соединенные Штаты обеспокоены ситуацией на севере Косова, и призвал стороны принять меры для деэскалации ситуации.

Ранее в муниципалитетах Звенчан, Лепосавич и Зубин-Потокна на севере Косово, где преимущественно проживают сербы, местные жители вышли на протесты к зданиям администраций. Поводом стал тот факт, что руководителями органов местного самоуправления впервые стали албанцы. Выборы мэров проходили в апреле, сербы это голосование бойкотировали.

Впоследствии демонстрации переросли в столкновения между сотрудниками косовского спецназа и сербами. Сербия привела армию в полную боеготовность, и войска выдвинулись в направлении административной границы с Косово и Метохией.

Позднее, 29 мая, в городе Звечан произошли столкновения протестующих с силами KFOR (Kosovo Force, военная миссия НАТО, которая действует в Косово с 1999 года). Альянс направил в частично признанную республику дополнительно 700 человек и привел в состояние повышенной готовности один батальон.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель призвал власти Косово и протестующих «немедленно и безоговорочно деэскалировать» ситуацию. Президент государства Вьоса Османи, в свою очередь, допустила проведение новых выборов в северных муниципалитетах с участием граждан-сербов.