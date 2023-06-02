Шендеровича не пустили в Грузию

Виктор Шендерович (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Писателя Виктора Шендеровича (признан иностранным агентом в России) не пустили в Грузию. Об этом он сообщил в Facebook (принадлежит Meta — признана в России экстремистской организацией и запрещена).



«Меня не пустили в Грузию. Концертов в Тбилиси и Батуми не будет.

<...> Праздник отменен без объяснений группой анонимов из грузинского МВД. Защитили Грузию от меня, молодцы», — написал он.

Случай Шендеровича — не первый, когда Грузия отказывает во въезде россиянам. В апреле в страну не пустили писателя и литературоведа Александра Архангельского. Он рассказал, что его «вежливо, но ничего не объясняя», расспрашивали, в том числе о том, был ли он в Абхазии. «Примерно через 40 минут ко мне подошли три человека, объявили, что принято решение не пропускать меня на территорию страны и депортировать тем же самолетом», — говорил он.



Приток россиян в Грузию начался в прошлом году, на фоне военной операции России на Украине и проходившей осенью мобилизации. В начале 2023 года президент Грузии Саломе Зурабишвили сказала, что властям нужно серьезно изучить приток в страну россиян и уточнить правила их пребывания. «Нужны нормативные акты — о правах на работу, о регистрации бизнеса, о приобретении собственности или об открытии русскоязычных школ», — говорила она. По мнению Зурабишвили, это нужно, чтобы грузинские граждане чувствовали, что их интересы учитываются.