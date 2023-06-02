В батальоне «Крым» заявили об использовании Украиной тактики НАТО

Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Украинские войска на запорожском направлении используют советскую технику, но при этом применяют боеприпасы от НАТО, сообщил командир батальона «Крым». Его слова приводит «РИА Новости», не называя его имя. Собеседник агентства также сказал, что ВСУ внедряют тактику НАТО.

«Техника в основном пока наша, минометы польские. И даже если наша техника используется, то боеприпасы уже не наши, не советские, те, что у них оставались, а натовские образцы», — сказал он.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО осенью 2022 года. Генсек альянса Йенс Столтенберг говорил, что многолетняя программа поддержки Украины сделает возможным ее вступление в дальнейшем. Но пока в вопросе вступления страны в альянс прогресса нет: 1 июня президент Владимир Зеленский заявил, что надежды Украины на вступление в НАТО становятся «все более и более отдаленными».