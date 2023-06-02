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Reuters узнал о планах США наладить поставки тротила из Японии

Reuters: США планируют наладить поставки тротила из Японии для выпуска снарядов для Киева

США планируют начать поставки тротила из Японии для производства на американских заводах артиллерийских снарядов калибра 155 мм на фоне поставок таких боеприпасов Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Японским компаниям запрещено продавать летальное вооружение за границу. Однако союзники нашли обходной путь, отмечает Reuters. «Есть способ, при котором США будут закупать взрывчатые вещества у Японии», — cказал один из источников агентства.

На этой неделе в Токио прибыл министр обороны США Ллойд Остин. По словам другого собеседника Reuters, в Японии сказали правительству США, что разрешат продажу промышленного тротила. Это объяснили тем, что последний не входит в группу продукции, используемой только для военных целей, а значит экспортные ограничения не него не распространяются.

Как отмечает Reuters, премьер-министр Японии Фумио Кисида хочет помочь Украине, поскольку его администрация опасается, что победа России подтолкнет Китай к нападению на Тайвань и втянет Токио в региональную войну. Япония поставляет на Украину бронежилеты, каски и продовольственные пайки.

В конце мая Кисида после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал ему принять на лечение украинских солдат и передать Украине 100 военных грузовиков и других транспортных средств, а также порядка 30 тыс. комплектов армейских рационов. Премьер также пообещал продолжить всестороннюю поддержку Украины, в том числе направленную на восстановление инфраструктуры страны.

Япония присоединилась к западным странам и ввела против Москвы санкции после начала военной операции на Украине. Так, в начале апреля прошлого года она запретила экспорт предметов роскоши, а также банкнот, золотых монет и слитков. А в минувшем марте страна запретила поставлять в Россию сталь, алюминий и изделия из них.

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