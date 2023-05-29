Министр обороны Японии приказал сбить ракету КНДР в случае угрозы стране
Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада дал приказ силам самообороны сбить ракету Северной Кореи, если она будет нести угрозу территории страны. Приказ опубликован на сайте Минобороны страны.
Власти КНДР объявили о планах запустить спутник в период с 00:00 часов 31 мая до 00:00 часов 11 июня. В Токио считают, что Пхеньян намерен провести испытания баллистической ракеты.
«В случае внезапного изменения ситуации и полете баллистической ракеты в направлении нашей страны в экстренном случае для предупреждения нанесения ущерба жизни и имуществу граждан, в случае если будет подтверждено, что ракета падает на территорию нашей страны, в отношении баллистической ракеты будут применены меры по ее разрушению», — говорится в сообщении министерства.
В начале мая Япония установила комплексы ПРО Patriot PAC-3 на отдаленных островах в южной префектуре Окинава, чтобы при необходимости перехватить обломки ракеты КНДР, с помощью которой Пхеньян планирует запустить военный спутник. Ракеты размещены на островах Мияко, Исигаки и Ёнагуни.