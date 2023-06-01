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ЕСПЧ обязал Украину выплатить штраф за отказ регистрировать гей-брак

ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсацию двум украинцам за отказ регистрировать гей-брак
Фото: Silas Stein / dpa / Global Look Press
Фото: Silas Stein / dpa / Global Look Press

Европейский суд по правам человека обязал власти Украину выплатить двум украинцам компенсацию за отказ регистрировать брак двух мужчин. Это следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте ЕСПЧ.

Иск в ЕСПЧ подали Украины Андрей Маймулахин и Андрей Марков, которым не позволили зарегистрировать брак. В 2014 году они обращались в семь разных ЗАГСов в Киеве и области, но им отказывали, ссылаясь на Конституцию и семейный кодекс Украины, где говорится, что брак может быть заключен только между мужчиной и женщиной.

В пресс-релизе сказано, что заявители состоят в отношениях и живут вместе с 2010 года. Из-за невозможности зарегистрировать брак им пришлось составить завещания, чтобы в случае смерти одного все его имущество перешло другому. Они настаивали, что постоянно сталкиваются с дискриминацией из-за своих сексуальных предпочтений, что затрудняет их повседневную жизнь во многих отношениях. Например, в случае ранения, болезни или смерти одного второго партнера могли не уведомлять об этом.

Заявители потребовали выплатить каждому из них по €32, которые они потратили на оформление завещаний, а также €11750 в качестве морального ущерба. Суд согласился с первым требованием, но снизил сумму второй выплаты до €5000.

Как отметили в ЕСПЧ, в июне прошлого года на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой легализовать гей-браки, за три месяца ее подписали более 25 тыс. человек. Глава страны Владимир Зеленский поблагодарил тех, кто продвигает это обращение за активную гражданскую позицию».

Он подчеркнул, что Украина движется навстречу европейским стандартам, согласно которым одни из основных обязанностей государства — недопущение дискриминации и уважение к частной и семейной жизни. Президент попросил премьер-министра изучить вопрос легализации однополых браков.

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В июне 2022 года Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Страна является членом Совета Европы и участницей Европейской конвенции по правам человека. Украина признает юрисдицию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который считает запрет на однополые браки нарушением ст. 8 этой конвенции. При этом суд не является органом Евросоюза.

Теги
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ЕСПЧ Украина однополые браки гей-браки ЛГБТ
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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