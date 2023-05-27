Зеленский предложил проработать гражданское партнерство для ЛГБТ-пар

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию «За регистрированные партнерства для однополых и разнополых пар», которая набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. подписей, и предложил Министерству юстиции Украины проработать этот вопрос. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

Петицию в конце марта разместил на сайте главы государства Петр Жеруха. Зеленский ответил на обращение 26 мая.

Украина, по словам главы государства, движется навстречу европейским стандартам, согласно которым одни из основных обязанностей государства — недопущение дискриминации и уважение к частной и семейной жизни.

Президент Украины отметил, что летом прошлого года уже рассматривал петицию об однополых браках. Тогда, по словам Зеленского, он обратил внимание, что согласно ст. 51 Конституции Украины, брак основывается на добровольном согласии мужчины и женщины.

«В условиях военного или чрезвычайного положения конституция Украины не может быть изменена (ст. 157 Конституции Украины). <...> Я обратился к кабинету министров Украины с предложением проработать вопрос по поводу введения института зарегистрированного гражданского партнерства», — говорится в ответе Зеленского.

Правительство в рамках реализации Национальной стратегии в сфере прав человека уже поручило Минюсту разработать законопроект, устраняющий дискриминационные положения, которые могут нарушать имущественные и неимущественные права партнеров, не состоящих в браке, сказано в заявлении. Также в рамках этого документа ведомство должно проработать введение института зарегистрированного гражданского партнерства, написал Зеленский.

Президент также добавил, что обратился к спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку и премьер-министру страны Денису Шмыгалю по этому вопросу.

В июне 2022 года Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Страна является членом Совета Европы. Украина признает юрисдицию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который считает запрет на однополые браки нарушением ст. 8 Европейской конвенции о правах человека.