Премьер Польши заявил, что украинское наступление уже началось

Матеуш Моравецкий (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Украина уже начала наступление. Об этом в интервью Wprost заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Украинское наступление уже началось. Насколько оно будет эффективным, это, скорее всего, покажут ближайшие месяцы, и мы будем ближе к ответу на вопрос о том, сколько еще продлится война», — сказал Моравецкий.

30 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дата начала контрнаступления ВСУ утверждена. За день до этого командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что ВСУ в скором времени перейдут «к активным наступательным действиям».

В Белом доме 31 мая заявили, что контрнаступление ВСУ начнется летом.

В Кремле заявляли, что Россия следит за заявлениями Киева о наступлении и учитывает эти данные при планировании военных действий. МИД России предупредил о «неминуемо печальных последствиях» наступательных действий ВСУ.