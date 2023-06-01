Командир «Ахмата» Алаудинов заявил о подготовка к наступлению в ДНР на новом участке

Командир «Ахмата» заявил о подготовке к активному наступлению в ДНР

Апты Алаудинов (Фото: Александр Река / ТАСС)

Спецназ «Ахмат» начал подготовку к «активным наступательным действиям» на новом вверенном ему участке, сообщил командир подразделения Апты Алаудинов в телеграм-канале.

«Часть наших сил и средств осталась на прежнем участке. В мое подчинение определен один полк, еще два полка подготавливаются. Начинаем готовиться к активным наступательным действиям», — написал он.

Ранее чеченский глава Рамзан Кадыров рассказал, что подразделения «Ахмата» под руководством Алаудинова переброшено на марьинское направление, его задача — проведение наступательных действий и взятие под контроль населенных пунктов. Минобороны позже подтвердило участие «Ахмата» в боевых действиях в ДНР.

Кадыров также говорил, что подготовка к наступательным действиям уже началась, командный штаб разрабатывает соответствующие планы, «боевые единицы» готовятся к «штурмовым мероприятиям» при поддержке Минобороны. Он добавил, что «аналогичные приказы о начале наступления» получили подразделения «Ахмата» в Херсонской и Запорожской областях.

«Ахмат» в прошлом году активно действовал в ДНР во время боев за Мариуполь, который был взят под контроль в мае 2022 года. Подразделения под командованием Алаудинова также принимали участие в боях в ЛНР. Как говорил Кадыров, он «хорошо проявил себя», под командованием Алаудинова добровольцы совместно со 2-м корпусом Народной милиции ЛНР взяли под контроль 36 населенных пунктов.

Тогда Алаудинов был назначен замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР, ему присвоено воинское звание генерал-майора. Летом он получил звания Героя России и Героя ЛНР. В конце января Алаудинов допускал, что российские войска возьмут под контроль всю территорию ДНР в ближайшие полтора месяца.