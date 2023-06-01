Владимир Зеленский (Фото: Louise Delmotte / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Молдавию.

«Сегодня работаем в Молдавии. Участие в саммите Европейского политического сообщества. Много двусторонних встреч», — написал он в телеграм-канале.

По данным MoldPress, Зеленский прибыл в Кастель-Мими в селе Бульбоака недалеко от Кишинева первым из глав государств, принимающих участие в саммите.

В начале мая Зеленский посетил Финляндию, где встретился с президентом страны Саули Ниинистё, премьер-министром Санной Марин и главой МИДа Пеккой Хаависто. Он также принял участие во встрече премьер-министров Северной Европы, на которой обсуждали конфликт на Украине, поддержку Киева, развитие отношений Украины с ЕС и НАТО и украинский мирный план.

После этого он посетил Нидерланды, Италию, а также Берлин, где встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франк-Вальтером Штайнмайером.

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