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В Киеве после ночной атаки отменили мероприятия в честь Дня защиты детей

Мэр Киева Кличко: все мероприятия в городе в честь Дня защиты детей отменены
Фото: Roman Pilipey / Getty Images
Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Все мероприятия, запланированные ко Дню защиты детей в Киеве отменяются, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Все мероприятия в районах города, которые были запланированы ко Дню защиты детей, отменены», — написал он в телеграм-канале.

Международный день защиты детей отмечается 1 июня.

Ночью в Киеве прогремели взрывы, до этого там и в ряде других украинских регионов объявили воздушную тревогу. Власти города сообщали о работе систем противовоздушной обороны. Кличко предупредил о падении обломков в Днепровском и Деснянском районах Киева и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Позже он заявил, что обломки ракеты упали на поликлинику, в многоэтажном здании выбило стекла, также загорелась машина на проезжей части. Кличко рассказал о трех погибших в Деснянском районе и 14 пострадавших. Девять из них были госпитализированы. Россия неоднократно указывала, что не наносит удары по гражданским объектам — целями являются только военные объекты и объекты инфраструктуры.

Утром 1 июня в Киеве вновь прозвучали сигналы воздушной тревоги.

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С середины октября прошлого года на Украине регулярно объявляют воздушную тревогу. Тогда российские военные начали наносить удары по объектам военного управления и энергетической системы Украины. В Москве называли их ответом на взрыв на Крымском мосту, который Россия считает терактом. Киев отрицает свою причастность к этому.

С начала мая Киев подвергся атакам около 20 раз. Одна из крупнейших произошла в ночь на 28 мая. Воздушная тревога в столице длилась пять часов, работали силы ПВО, в результате падения обломков были разрушения в разных районах города.

29 мая о взрывах в Киеве сообщалось дважды, ночью и в первой половине дня. По данным властей, днем обломки упали в Оболонском и Подольском районах. В результате был ранен один человек.

В тот же день российское Минобороны отчиталось об ударах по украинским аэродромам и уничтожении военной техники. Также глава ведомства Сергей Шойгу заявил об уничтожении в Киеве зенитного ракетного комплекса Patriot «за последние дни». На Украине это опровергали.

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Киев Виталий Кличко Международный день защиты детей
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