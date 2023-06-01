В России возобновили прием заявлений на биометрические загранпаспорта

Прием заявлений на биометрические загранпаспорта возобновился на госуслугах и в МФЦ

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

С 1 июня в России возобновили прием заявлений на выпуск биометрических загранпаспортов с электронный носителем. Ранее это анонсировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В феврале портал «Госуслуги» сообщил о приостановке приема заявлений на загранпаспорта на 10 лет. Это было связано с повышенным спросом на микросхемы, пояснял «Гознак». Производитель «Микрон» стал перенастраивать оборудование и оптимизировать технологию, чтобы в будущем справляться с повышенным спросом.

В МВД России тогда предложили оформлять обычные загранпаспорта сроком на 5 лет, пока наращивается производство чипов.

В первой половине 2022 года спрос на загранпаспорта увеличился в полтора раза. В период с января по июнь было оформлено около 2,5 млн заграничных паспортов. Это на 45% больше, чем за тот же период в 2021 году.