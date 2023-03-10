«Гознак» опроверг возобновление выпуска загранпаспортов в обычном режиме

Прием заявок на получение паспортов нового поколения сроком на 10 лет приостановили в начале февраля. Источник Baza 10 марта сообщил, что «Гознак» возобновил их изготовление в стандартном режиме

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«Гознак» продолжает выпуск заграничных паспортов нового поколения по ранее полученным заявкам, и говорить об их изготовлении в обычном режиме преждевременно, сообщили в пресс-службе предприятия. Таким образом там опровергли информацию о возобновлении выпуска биометрических паспортов.

«О возобновлении приема заявок на получение заграничных паспортов нового поколения сообщит МВД России», — заявили в «Гознаке».

РБК направил запрос в МВД России.

Портал «Гослуги» в начале февраля сообщил о приостановке приема заявлений на получение загранпаспортов нового образца с электронным носителем, действующих десять лет.

В «Гознаке» указывали, что в связи с повышенным объемом заявок на персонализацию заграничных паспортов существенно увеличилась потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта. Предприятие поясняло, что производитель микросхем, «Микрон», «осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы, для того чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу». Изготовление биометрических паспортов в «Гознаке» обещали восстановить в течение месяца.

Представитель «Микрона» говорил РБК, что график производства скорректировали, поскольку количество заказчиков электронных компонентов и объемы заказов «кратно» выросли.

10 марта телеграм-канал Baza со ссылкой на источник в «Гознаке» написал, что в России возобновляется выпуск биометрических паспортов. Собеседник канала утверждал, что изготовление проходит в стандартном режиме, но из-за скопившихся заявок на получение документов срок их получения может быть увеличен.