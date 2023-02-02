«Гознак» объяснил сбой в выдаче новых загранпаспортов дефицитом микросхем

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Россиянам временно перестали выдавать заграничные паспорта нового образца в связи с «перенастройкой» и «оптимизацией» производства микросхем, которые в них встраиваются, объяснили в «Госзнаке».

Дефицит микросхем возник на фоне повышенного объема заявок на оформление загранпаспортов с десятилетним сроком действия, в которые встраиваются чипы с биометрией, пояснили в госпредприятии.

Производитель микросхем, АО «Микрон», начал перенастраивать оборудование и оптимизировать технологические процессы, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу, пояснили в «Госзнаке». Там рассчитывают, что процесс персонализации заграничных паспортов будет восстановлен в течение месяца после обновления техники.

Представитель завода «Микрон» пояснил РБК, что график производства пришлось корректировать, поскольку количестве заказчиков электронных компонентов и объемы заказов выросли «кратно».

«Сейчас работаем в усиленном режиме, перенастраиваем техпроцесс под расширение спроса и ввод новых российских материалов, с начала года уже отгрузили более ста тысяч чипов», — пояснил собеседник РБК.

На сайте «Госуслуг» также сообщается, что подача заявлений на оформление документов нового образца со 2 февраля приостановлена. Тем, кто отправил заявку через портал, рекомендовали дождаться ответа от ведомства и действовать согласно предложенной инструкции. Тем, подал заявление не через сайт, а, например, через МФЦ, придется обратиться в подразделение по вопросам миграции.

В 2022 году россияне оформили более 5,4 млн загранпаспортов — это на 40% больше показателя 2021 года (3,9 млн), сообщает ТАСС со ссылкой на статистику МВД России. В марте было оформлено 553 тыс. паспортов, с апреля количество начало снижаться, к июлю выросло до 605 тыс., а затем снова сократилось. Однако в декабре выдача превысила мартовские показатели — всего за месяц оформили более 560 тыс. загранпаспортов.