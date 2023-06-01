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В Госдуме предложат штрафовать за борщевик

«Ведомости»: группа депутатов предложит Госдуме ввести штрафы за борщевик
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Депутаты партии «Единая Россия» внесут в Госдуму два законопроекта, которые направлены на борьбу с борщевиком в России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на тексты документов.

Один закрепит в Земельном кодексе понятие «инвазивные растения» (распространение которых угрожает биологическому многообразию, а второй установит штрафы за зарастание ими земель на федеральном уровне. По словам источника издания в Госдуме, инициативы сейчас ожидают официальных отзывов правительства.

Авторы законопроектов (среди них — Марина Оргеева) в пояснительной записке уточняют, что речь идет о борщевике Сосновского. Поправки предлагается внести в ст. 8.7 КоАП (невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв). Штрафы будут составлять от 20 тыс. до 50 тыс. руб для граждан, от 50 тыс. до 100 тыс. руб. — для должностных лиц и от 400 тысю до 700 тыс. руб. — для юрлиц.

Депутат Дмитрий Вяткин добавил, что перед внесением инициативы на рассмотрение размер штрафов может быть пересмотрен. Предполагается, что все поправки вступят в силу с 1 марта следующего года.

Борщевик Сосновского — опасное для человека растение, сок которого под влиянием солнечных лучей способен вызывать сильные ожоги.

В конце 1940-х годов его начали высаживать в различных регионах России, Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в качестве источника сырья для производства силоса. В 2015 году борщевик был официально признан сорняком и утратил статус сельскохозяйственной культуры.

Пока вопрос борьбы с борщевиком регионы решают самостоятельно. В 2018 году штрафы за его распространение ввели в Подмосковье, в 2019 — в Ленинградской области, а в 2020 — в Москве. Для граждан санкция составляет от 2 тыс. до 5 тыс. руб.

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В 2020 году Совфед уже предлагал ввести штрафы за отказ от борьбы с борщевиком на федеральном уровне. Дачников предлагали штрафовать на сумму от 2 тыс. до 3 тыс. руб.

В Подмосковье в конце прошлого года также решили, что если собственник не борется с борщевиком самостоятельно, этим займутся органы местного самоуправления, а после выставят владельцу земли счет за работы.

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