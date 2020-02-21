Совфед предложил ввести штрафы за борщевик для всех россиян

Сенаторы предлагают узаконить штрафы для физических лиц в размере 2–4 тыс. руб., для юридических — 20–30 тыс. руб. Пока же вопрос о борьбе с борщевиком на уровне законодательства регионы решают самостоятельно

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Совет Федерации предложил дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) нормой о взимании штрафов за непринятие мер по борьбе с борщевиком и другими вредными растениями на личных дачных и приусадебных участках. Соответствующее предложение уже направлено в Минюст, сообщает «РИА Новости».

Сенаторы предлагают штрафовать дачников на сумму от 2 тыс. до 3 тыс. руб., в случае если те отказываются от борьбы с борщевиком и другими карантинными сорными растениями.

При этом штрафы за такое правонарушение для должностных лиц составят от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 7 тыс. до 12 тыс. руб. для юридических лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. руб.

Под действие изменений, предложенных в Совете Федерации, подпадает не только борщевик, но и, например, амброзия полыннолистная. По словам члена комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирины Рукавишниковой, в период цветения амброзия выступает сильным аллергеном, поэтому необходим рычаг воздействия на тех, на чьей земле она растет. На сегодняшний день такого рычага нет, констатировала сенатор.