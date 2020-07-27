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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за заросли борщевика Сосновского на земельных участках. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэрии.

Закон предусматривает внесение поправок в Кодекс города Москвы об административных нарушениях и предполагает штраф для тех, кто не уничтожит растение на своих участках. Размер штрафа для собственников составит 2–5 тыс. руб. Для должностных лиц сумма штрафа составит 20–50 тыс. руб., а для юридических — 150–700 тыс. руб.

В 2018 году правительство Московской области ввело штрафы за произрастание борщевика в отношении компаний и частных лиц. Первое взыскание от Россельхознадзора получила компания «Юниор», ей выписали штраф в размере 400 тыс. руб.

В феврале 2020 года Совет Федерации предложил ввести штрафы за борщевик для всех россиян. До тех пор вопрос по борьбе с зарослями растения на законодательном уровне регионы решают самостоятельно.