Юристы объяснили, в каком случае владельца участка оштрафуют за борщевик

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Если собственник территории не будет самостоятельно избавляться от разросшегося борщевика, то этим займутся органы местного самоуправления, после чего владельцу выставят счет за работу муниципалитета. Опрошенные РБК юристы объяснили новые правила в борьбе с борщевиком Сосновского, которые Мособлдума утвердила в конце 2022 года.

Муниципальные службы «будут выдавать предписания этим дачникам об устранений правонарушений и самостоятельной борьбе с борщевиком, если же этого сделано не будет, то должностные органы местного самоуправления должны будут за свой счет убирать борщевик, а этот счет выставить потом досудебной претензией хозяину участка», председатель коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго.

Если же хозяин участка добровольно откажется погашать счет, то тогда уже будет обращение в суд о принудительном взыскании суммы, потраченной на борьбу с борщевиком», добавил юрист.

Счет на оплату работ будет направляться собственнику земельного участка по месту регистрации, пояснил старший партнер Адвокатского Бюро «ТаймЛекс» Артём Грицюк. Он также обратил внимание на то, что хозяин участка может возместить денежные средства муниципалитету в течении двух месяцев: «В случае, если расходы не будут возмещены, взыскание произведут в судебном порядке». Выявлять охваченные борщевиком территории будут инспекторы во время обхода участков, объяснил старший партнер Адвокатского Бюро «ТаймЛекс».

Ответственность за борщевик в Подмосковье была введена еще в 2018 году, сообщил Евгений Корчаго.

«Кодекс об административных правонарушений Московской области, ответственность именно за борщевик Сосновского отдельным пунктом статьи для граждан составляет от двух до пяти тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей и для юридических лиц от 150 тысяч рублей до миллиона», поэтому штрафовать за растение могли и раньше, добавил Корчаго.

В конце 2002 года Московская областная Дума приняла новые поправки к закону «О благоустройстве», чтобы предупредить разрастание борщевика Сосновского с заброшенных территорий. Новые правила вступили в силу с 2023 года.