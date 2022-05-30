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ИИ спрогнозировал, что борщевик захватит почти всю Центральную Россию

Алгоритм машинного обучения дал прогноз, что практически вся европейская часть России, за исключением самых северных регионов, может быть захвачена борщевиком к 2040-2060 годам, независимо от интенсивности изменения климата
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

К 2040-2060 годам ареал борщевика Сосновского может распространиться почти на всю европейскую часть России, прогнозируют ученые из Сколковского института науки и технологий. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, выдержки из него приводятся на сайте Сколтеха.

Heracleum sosnowskyi был описан в 1944 году, вскоре его переселили с родного Кавказа в Центральную Россию в качестве экспериментальной кормовой культуры для восстановления разрушенного войной сельского хозяйства. Однако растение вызывает у людей, прикоснушихся к нему и побывавших на солнце, сильные ожоги, и от его выращивания отказались.

Борщевик неприхотлив и очень плодовит. Сорняк не боится ни жары, ни холода, ни засухи, ни тени и растет на любой почве, вытесняя другие виды, отмечается в исследовании. Если условия становятся неблагоприятными, он может задержать цветение на годы. Борщевик дает в среднем 20 тыс. семян с одного растения.

«Наше исследование показывает, что, если оставить его так, как есть, борщевик, по всей вероятности, расширит свой ареал в ближайшие десятилетия», — указала автор исследования, выпускница Сколтеха Диана Колдасбаева.

Исследование проводилось с помощью алгоритма машинного обучения. При прогнозе ИИ учитывал восемь климатических и почвенных характеристик, в том числе содержание песка в почве, годовую среднюю температуру на местности и количество осадков в самый влажный месяц года.

«Прогноз на сегодняшний день соответствует тому, что известно о текущем распространении борщевика. А прогноз на 2040–2060 годы предусматривает значительный риск поражения новых территорий, возможно, вплоть до самых северных уголков континента», — говорится в работе.

По словам соавтора, аспиранта Михаила Гасанова из Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта по направлению оптимизации управленческих решений в целях снижения углеродного следа при Сколтехе, независимо от траектории потепления практически вся европейская часть России, за исключением самых северных регионов, будет подвержена риску поражения борщевиком.

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NYT сравнила заросли борщевика в России с захватом «ядовитым пришельцем»
Общество
Фото:F. Hecker / Blickwinkel / Global Look Press

Доцент агробиотехнологического департамента Аграрно-технологического института РУДН Валентин Введенский в разговоре с РБК не исключил, что такое развитие событий возможно, поскольку у борщевика «очень мало естественных врагов» и ничто не мешает его распространению. - Он отлично себя чувствует в средней полосе, потому что его родина — среднегорье Кавказа, где климат очень похож на наш», — пояснил Введенский.

В то же время за 30 лет сорняк может настолько стать частью экосистемы, что появятся насекомые, бактерии, вирусы, которые смогут ограничить его распространение, отметил ученый.

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Теги
Елена Чернышова, Любовь Порываева Любовь Порываева
борщевик Сколтех изменение климата
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