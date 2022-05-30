ИИ спрогнозировал, что борщевик захватит почти всю Центральную Россию
К 2040-2060 годам ареал борщевика Сосновского может распространиться почти на всю европейскую часть России, прогнозируют ученые из Сколковского института науки и технологий. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, выдержки из него приводятся на сайте Сколтеха.
Heracleum sosnowskyi был описан в 1944 году, вскоре его переселили с родного Кавказа в Центральную Россию в качестве экспериментальной кормовой культуры для восстановления разрушенного войной сельского хозяйства. Однако растение вызывает у людей, прикоснушихся к нему и побывавших на солнце, сильные ожоги, и от его выращивания отказались.
Борщевик неприхотлив и очень плодовит. Сорняк не боится ни жары, ни холода, ни засухи, ни тени и растет на любой почве, вытесняя другие виды, отмечается в исследовании. Если условия становятся неблагоприятными, он может задержать цветение на годы. Борщевик дает в среднем 20 тыс. семян с одного растения.
«Наше исследование показывает, что, если оставить его так, как есть, борщевик, по всей вероятности, расширит свой ареал в ближайшие десятилетия», — указала автор исследования, выпускница Сколтеха Диана Колдасбаева.
Исследование проводилось с помощью алгоритма машинного обучения. При прогнозе ИИ учитывал восемь климатических и почвенных характеристик, в том числе содержание песка в почве, годовую среднюю температуру на местности и количество осадков в самый влажный месяц года.
«Прогноз на сегодняшний день соответствует тому, что известно о текущем распространении борщевика. А прогноз на 2040–2060 годы предусматривает значительный риск поражения новых территорий, возможно, вплоть до самых северных уголков континента», — говорится в работе.
По словам соавтора, аспиранта Михаила Гасанова из Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта по направлению оптимизации управленческих решений в целях снижения углеродного следа при Сколтехе, независимо от траектории потепления практически вся европейская часть России, за исключением самых северных регионов, будет подвержена риску поражения борщевиком.
Доцент агробиотехнологического департамента Аграрно-технологического института РУДН Валентин Введенский в разговоре с РБК не исключил, что такое развитие событий возможно, поскольку у борщевика «очень мало естественных врагов» и ничто не мешает его распространению. - Он отлично себя чувствует в средней полосе, потому что его родина — среднегорье Кавказа, где климат очень похож на наш», — пояснил Введенский.
В то же время за 30 лет сорняк может настолько стать частью экосистемы, что появятся насекомые, бактерии, вирусы, которые смогут ограничить его распространение, отметил ученый.