Посол Антонов заявил о безразличии США к атакам Украины в Москве и Подмосковье

Посол счел, что слова США против атак Украины «гроша ломанного не стоят»

США демонстрирует безразличие к атакам беспилотников в Москве и Московской области, когда говорят о планах направить Украине очередной пакет военной помощи, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводятся в телеграм-канале российского посольства.

«Публичные заявления Белого дома, что здесь якобы не поддерживают вылазки ВСУ в самое сердце нашей Родины, гроша ломанного не стоят», — заявил Антонов.

Так он прокомментировал новый пакет военной помощи Киеву от Вашингтона на $300 млн.

В новый пакет помощи вошли дополнительные боеприпасы для комплексов Patriot и для реактивных систем залпового огня HIMARS, ПЗРК Stinger и системы ПВО Avenger, ракеты «воздух-воздух» с радиолокационным наведением AIM-7 Sparrow для противовоздушной обороны. Также в списке вооружений 105-мм танковые боеприпасы, артиллерийские снаряды калибра 155-мм и 105-мм, боеприпасы для беспилотников.

Налет дронов на Москву и Подмосковье произошел утром 30 мая. Минобороны России сообщило, что всего в атаке участвовали восемь беспилотников. В результате случившегося были незначительно повреждены несколько зданий, пострадали два человека. В Белом доме, комментируя произошедшее, заявили, что не хотят эскалации конфликта на Украине и его превращения в «войну против Запада», но оружие, которое поступает Украине, «принадлежит ей».