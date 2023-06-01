Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 86,5 (-0,01) Инвестиции, 31 мая, 16:29 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 80,99 (+0,31) Инвестиции, 31 мая, 16:29
Глава СК предложил запретить публиковать в СМИ данные нападавших на школы Общество, 04:19
Пентагон заключил контракт на закупку ПВО на $118 млн для Украины Политика, 04:15
В России утвердили единый день выплат из материнского капитала Общество, 04:00
Дептранс Москвы предупредил о перекрытии улиц в центре со 2 до 5 июня Общество, 03:57
Гладков сообщил о работе ПВО в Белгородском районе Политика, 03:21
Как выглядит возведенный в Колизее лифт. Видео Общество, 03:09
Какие продукты чаще всего продают в России со скидками. Инфографика Бизнес, 03:09
Счастье — это навык, который можно развить
Научитесь фокусироваться на хороших моментах и наслаждаться жизнью на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Киеве прогремели взрывы Политика, 03:02
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу Политика, 02:57
Маск снова стал самым богатым человеком в мире Бизнес, 02:53
Минобороны обвинило США в нарушении правил безопасности полетов в Сирии Политика, 02:34
В конгрессе обвинили Маска в попытке вмешаться в выборы в Турции и США Политика, 01:56
Reuters сообщил о возможном переносе саммита БРИКС из ЮАР в Китай Политика, 01:54
Гладков сообщил о двух пострадавших при ночном обстреле Шебекино Политика, 01:19
Политика ,  
0 

Пентагон заключил контракт на закупку ПВО на $118 млн для Украины

Минобороны США заключило контракт на закупку системы ПВО Gepard ВСУ на $118 млн

Минобороны США заключило контракт с американской компанией Global Military Products на закупку и поставку систем противовоздушной обороны Gepard для Украины, следует из отчета по контрактам на сайте Пентагона.

«Global Military Products из Тампы (штат Флорида) получила контракт с фиксированной ценой в $118,4 млн на закупку и поставку 35-мм зенитных ракетных комплексов Gepard. <...> Предполагаемая дата исполнения — 30 мая 2024», — говорится в документе.

Материал дополняется

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter