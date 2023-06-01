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Пентагон заключил контракт на закупку ПВО на $118 млн для Украины
Минобороны США заключило контракт на закупку системы ПВО Gepard ВСУ на $118 млн
Минобороны США заключило контракт с американской компанией Global Military Products на закупку и поставку систем противовоздушной обороны Gepard для Украины, следует из отчета по контрактам на сайте Пентагона.
«Global Military Products из Тампы (штат Флорида) получила контракт с фиксированной ценой в $118,4 млн на закупку и поставку 35-мм зенитных ракетных комплексов Gepard. <...> Предполагаемая дата исполнения — 30 мая 2024», — говорится в документе.
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