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Гладков сообщил о двух пострадавших при ночном обстреле Шебекино
Глава Белгородской области Гладков: два человека пострадали при обстреле ВСУ Шебекино
Украинские военные на протяжении часа обстреливали Шебекино, есть двое пострадавших, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Один мужчина с травматической ампутацией левой верхней конечности, состояние тяжелое. Второй пострадавший с контузией обратился в центральную районную больницу самостоятельно. Мужчина в состоянии средней степени тяжести», — написал Гладков, уточнив, что обоих отправили во № 2 городскую больницу Белгорода.
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