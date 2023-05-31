Гладков: один человек пострадал при обстреле села Богун-Городок в Белгородской области

Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле села в Белгородской области

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В Борисовском районе Белгородской области под обстрел попало село Богун-Городок, в результате пострадал один человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Удар нанесли по окраине населенного пункта, уточнил губернатор. Один из снарядов попал по автомобильной дороге, его осколки зацепили автомобиль и водителя. Пострадавшего отвезли в больницу проезжавшие мимо люди.

«Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. У парня ранение правого предплечья, в состоянии средней степени тяжести его госпитализировали в травматологию», — написал губернатор.

Борисовский район, где находится Богун-Городок, на юге граничит с Харьковской областью Украины. Само село расположено в 1,5 км от государственной границы.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов с начала российской спецоперации. Под удар попадало и село Богун-Городок — об обстреле Гладков писал 23 мая. Пострадавших и разрушений тогда не было.

Под обстрел попадали и другие населенные пункты Борисовского района, в том числе хутор Лозовая Рудка и село Цаповка.