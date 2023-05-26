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Гладков сообщил о последствиях обстрела Грайворонского округа

Белгородский губернатор Гладков: при обстреле Грайворона повреждены газопровод и ЛЭП

Грайворонский городской округ Белгородской области с 6:30 находится под обстрелом, погибших и пострадавших нет, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Грайвороне снарядами повреждены газопровод и линия электропередачи, аварийные службы уже начали восстановление.

«В четырех частных домовладениях есть повреждения: разрушена летняя веранда, посечены заборы и выбиты окна. Окна выбиты и в одном магазине. Осколками снаряда посекло один автомобиль», — написал Гладков.

В селе Глотово разрушен нежилой дом, посечен фасад и выбиты окна в здании дома культуры, а также повреждено ограждение магазина и ближайших построек.

Гладков ранее сообщил, что ночью помимо Грайворонского округа под обстрелом были Белгородскй, Волоконовский и Шебекинский районы области. Никто не пострадал, есть повреждение административного здания «одной из коммунальных служб», рассказал он.

Днем 25 мая Гладков сообщал о 87 выпущенных снарядах по Грайворонскому округу за сутки. Больше всего было выпущено по погранпереходу в селе Козинка, там произошел пожар. Еще три минометных снаряда попали по селу Дроновка, там был разрушен один частный дом.

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22 мая в Грайворонский округ проникла диверсионно-разведывательная группа. Одновременно были обстреляны свыше десяти населенных пунктов. Погиб один мирный житель, 13 ранены, еще одна пожилая женщина умерла от сердечной недостаточности во время эвакуации. На следующий день Минобороны отчиталось о разгроме диверсантов.

В Белгородской области действуют бессрочный высокий (желтый) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

Гладков сообщил о последствиях обстрела Грайворонского округа
Гладков сообщил о последствиях обстрела Грайворонского округа

Теги
Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел Грайворон

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