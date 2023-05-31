Старовойт сообщил о двух пострадавших при обстреле Курской области
Двое строителей, выполнявших работы на защитной линии вдоль госграницы, пострадали при обстреле Кореневского района Курской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.
«У одного ссадины ног и легкая контузия, от госпитализации он отказался. Второй строитель получил ранение кисти руки средней тяжести», — рассказал он. Второго пострадавшего доставили в районную больницу, а для дальнейшего лечения его переведут в областное медучреждение.
Старовойт 31 мая также заявил, что украинские силы обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе области. В результате обстрела никто не пострадал.
Тем не менее часть улиц в поселке осталась без света из-за повреждения линий электропередачи. Ущерб получили четыре дома и две машины.
Ранее, 28 мая, глава Курской области говорил, что строитель, выполнявший работы на защитной линии, получил контузию при обстреле села Гуево в Суджанском районе. Его оперативно доставили в областную клиническую больницу в Курск.
Власти Курской области и других приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов с начала спецоперации. В Курской области действуют средний уровень реагирования и высокий бессрочный уровень террористической опасности.