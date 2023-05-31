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Старовойт сообщил о двух пострадавших при обстреле Курской области

Старовойт: при обстреле Курской области пострадали два строителя
Фото: сервис Google Maps
Фото: сервис Google Maps

Двое строителей, выполнявших работы на защитной линии вдоль госграницы, пострадали при обстреле Кореневского района Курской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«У одного ссадины ног и легкая контузия, от госпитализации он отказался. Второй строитель получил ранение кисти руки средней тяжести», — рассказал он. Второго пострадавшего доставили в районную больницу, а для дальнейшего лечения его переведут в областное медучреждение.

Старовойт 31 мая также заявил, что украинские силы обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе области. В результате обстрела никто не пострадал.

Тем не менее часть улиц в поселке осталась без света из-за повреждения линий электропередачи. Ущерб получили четыре дома и две машины.

Ранее, 28 мая, глава Курской области говорил, что строитель, выполнявший работы на защитной линии, получил контузию при обстреле села Гуево в Суджанском районе. Его оперативно доставили в областную клиническую больницу в Курск.

Власти Курской области и других приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов с начала спецоперации. В Курской области действуют средний уровень реагирования и высокий бессрочный уровень террористической опасности.

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