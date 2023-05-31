Старовойт сообщил об обстреле поселка в Курской области

Украинские силы обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

«Утром насчитали два прилета. К счастью, пострадавших нет», — написал он.

В результате удара часть улиц в поселке осталась без света из-за повреждения линий электропередачи. Ущерб получили четыре дома — там выбило окна, повреждены фасады и кровли. Также были повреждены две машины.

Глушковский район граничит с Сумской областью Украины.

Власти Курской области и других приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов с начала спецоперации. Под удар не раз попадал и поселок Теткино. Так, 7 мая Старовойт сообщил, что в поселок попали десять снарядов, Ущерб получили кровля, окна, фасады школы и детского сада, шесть домов и газовая труба, в некоторых домах пропало электричество. Пострадавших тогда не было.

В Курской области действует средний уровень реагирования, также в регионе ввели желтый (высокий) уровень террористической опасности. В начале февраля Старовойт сделал его бессрочным.