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Военная операция на Украине ,  
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Курский губернатор сообщил о строителе, контуженном при обстреле села

Старовойт: строителя контузило при обстреле окрестностей села Гуева в Курской области
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Строитель получил контузию при обстреле окрестностей села Гуево в Суджанском районе Курской области, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

Старовойт сообщил, что мужчина выполнял работы на защитной линии вдоль государственной границы. «В настоящее время ему оказана первая медицинская помощь. Пострадавший оперативно доставлен в областную клиническую больницу в Курск, где его обследуют врачи» — написал губернатор.

Суджанский район граничит с Сумской областью Украины. Гуево расположено в 1,5 км от государственной границы.

Материал дополняется

Теги
Курская область Роман Старовойт обстрел пострадавший

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