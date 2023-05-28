Старовойт: строителя контузило при обстреле окрестностей села Гуева в Курской области

Курский губернатор сообщил о строителе, контуженном при обстреле села

Фото: Google Maps

Строитель получил контузию при обстреле окрестностей села Гуево в Суджанском районе Курской области, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

Старовойт сообщил, что мужчина выполнял работы на защитной линии вдоль государственной границы. «В настоящее время ему оказана первая медицинская помощь. Пострадавший оперативно доставлен в областную клиническую больницу в Курск, где его обследуют врачи» — написал губернатор.

Суджанский район граничит с Сумской областью Украины. Гуево расположено в 1,5 км от государственной границы.

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