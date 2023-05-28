Курский губернатор сообщил о строителе, контуженном при обстреле села
Строитель получил контузию при обстреле окрестностей села Гуево в Суджанском районе Курской области, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.
Старовойт сообщил, что мужчина выполнял работы на защитной линии вдоль государственной границы. «В настоящее время ему оказана первая медицинская помощь. Пострадавший оперативно доставлен в областную клиническую больницу в Курск, где его обследуют врачи» — написал губернатор.
Суджанский район граничит с Сумской областью Украины. Гуево расположено в 1,5 км от государственной границы.
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