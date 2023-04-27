Пушилин заявил об огневом контроле над всеми позициями ВСУ в Марьинке
Пушилин: позиции ВСУ в Марьинке находятся под огневым контролем российских вооруженных сил
Вооруженные силы России взяли под огневой контроль все позиции ВСУ в Марьинке. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.
«Все позиции ВСУ в Марьинке находятся под огневым контролем сил Российской Федерации», — заявил Пушилин.
Накануне Пушилин говорил, что российские вооруженные силы контролируют «почти» все позиции ВСУ в городе. Тогда врио главы ДНР говорил, что под контролем России находятся 50 из 59 кварталов Марьинки.
Марьинка — город районного значения примерно в 30 км к юго-западу от Донецка. 9 апреля в ДНР сообщали о взятии под контроль шиноремонтного завода в Марьинке. В конце марта Пушилин говорил, что для полного контроля над Марьинкой нужно взять один участок города.