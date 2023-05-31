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В группировке «Юг» заявили об идущих в бой без брони и оружия бойцах ВСУ

«РИА Новости»: боец группировки «Юг» сообщил о странном и отчаянном поведении солдат ВСУ

Некоторые военные, участвующие в боях на стороне украинских сил, идут в бой без брони, оружия и другой необходимой экипировки, сообщил РИА Новости снайпер российской группировки войск «Юг».

«Были случаи, когда противник выходил без оружия, без брони и экипировки и просто шел», — сказал он. Такое поведение он назвал странным и «отчаянным».

Последние несколько месяцев власти Украины называют различные сроки начала возможного контрнаступления Украины обсуждается несколько месяцев. Конкретных сроков власти страны не называют. 27 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сказал, что оно может начаться «завтра, послезавтра или через неделю». Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев утвердил сроки начала украинского контрнаступления. Конкретных дат он не называл. Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский за день до этого говорил, что украинские войска должны перейти «к активным наступательным действиям». в ближайшее время.

Россия следит за заявлениями Киева о наступлении, а Минобороны учитывает эти данные при планировании военных действий, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В группировке «Юг» заявили об идущих в бой без брони и оружия бойцах ВСУ
В группировке «Юг» заявили об идущих в бой без брони и оружия бойцах ВСУ

Теги
Украина ВСУ боевая экипировка оружие
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