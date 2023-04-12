Почти четверть россиян захотела улететь на Марс

Задавали респондентам и другие вопросы. Доля россиян, которые верят в скорый контакт с пришельцами или гибель планеты от астероида, заметно выросла по сравнению с 2014 годом

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Почти четверть россиян (24%) сообщили, что хотели бы улететь на Марс в качестве космических туристов, показал опрос ВЦИОМа. На втором месте по популярности — Луна (10%).

В целом, более 70% населения России согласны отправиться на какую-либо другую планету Солнечной системы. 9% выбрали Венеру, 6% — газовый гигант Юпитер, 5% — Сатурн.

В то, что полет пилотируемого корабля на Марс возможен в ближайшие 50 лет, верят 45% опрошенных. В 2014 году таких было всего 16%. Сильно увеличилась и доля тех, кто верит в возможность скорого появления обитаемой базы на Луне — 37% по сравнению с 13% девятью годами раньше. Но еще сильнее увеличилась доля тех, кто считает возможной войну в космическом пространстве (35 против 7%).

В числе других наиболее вероятных сценариев освоения космоса россияне выбирают добычу полезных ископаемых на других планетах (33%), путешествия в космос по недорогим туристическим путевкам (22%), появление космических гостиниц на орбите (21%), полет к звездам — 18%.

Пессимистичные сценарии пользуются меньшей популярностью. 10% граждан верят в то, что гигантский метеорит в ближайшие полвека уничтожит человечество. 7% допускают, что человечество покинет Землю и переселится на другую планету, 5% считают возможным, что Солнце потухнет и Земля станет непригодной для жизни. Только 3% готовы поверить в то, что Землю захватят инопланетяне.