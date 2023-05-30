Собянин пообещал помощь жителям поврежденных при атаке дронов домов

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После атак беспилотников в Москве несколько семей обратились за помощью к психологам. Еще пять человек в течение дня переводили в учреждения соцзащиты, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Людей в отделениях соцзащиты расселяли в отдельные комнаты, им предоставляли горячее питание. Сейчас жителей продолжают обходить мобильные бригады, в которые входят врач, социальный психолог и представитель МЧС.

«Вся помощь будет оказана. Социальные службы города остаются на связи с людьми», — заверил мэр.

Дроны атаковали Москву утром 30 мая. Всего было восемь беспилотников, пять из них сбили, а три потеряли связь с операторами и сбились с курса в результате работы средств радиоэлектронной борьбы, сообщало Минобороны. Три дома на юго-западе столицы были повреждены. Два человека пострадали, но госпитализация им не потребовалась.

Минобороны обвинило в случившемся Украину, МИД заявил о праве России жестко ответить на атаку. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк утверждает, что Киев не имеет прямого отношения к случившемуся.