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Атака беспилотников на Москву ,  
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В «ЭРА-ГЛОНАСС» предложили организовать мониторинг дронов

В «ЭРА-ГЛОНАСС» заявили о готовности запустить мониторинг беспилотников в России
Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Государственная информационная система «ЭРА-ГЛОНАСС» может при необходимости организовать мониторинг беспилотников, заявил «РИА Новости» гендиректор «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

«Наши компетенции, накопленные при реализации сервисов для малой авиации, позволяют максимально быстро запустить мониторинг беспилотных летательных аппаратов, обеспечить повышение безопасности их применения в различных сферах экономики и прозрачность маршрутов авиадронов для органов госвласти на всей территории страны», — сказал он.

По мнению Райкевича, такое решение упростит и расширит возможность использования дронов, а также «оцифрует взаимодействие собственников беспилотников с надзорными ведомствами при подтверждении и согласовании их маршрутов».

«ЭРА-ГЛОНАСС» — система экстренного реагирования при авариях, которая передает оперативным службам координаты автомобиля, попавшего в ДТП. Для отправки данных используются сети сотовых операторов и спутниковая навигация ГЛОНАСС и GPS. Полученная системой информация обрабатывается и хранится в базах экстренных служб, доступ к ней имеют и другие госорганы. На основе «ЭРА-ГЛОНАСС» также была разработана система аварийного оповещения для малой авиации.

Утром 30 мая Москва подверглась атаке беспилотников. Пять из восьми дронов были сбиты, три потеряли связь с операторами и сбились с курса в результате работы средств радиоэлектронной борьбы, сообщали в Минобороны. При атаке беспилотников повреждения получили три дома на юго-западе столицы, два человека обратились за медицинской помощью, но госпитализация им не потребовалась.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал атаку террористической акцией. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что она стала ответом на удар по одному из центров принятия решений на Украине, нанесенный 28 мая. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).

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Теги
"ЭРА-ГЛОНАСС" беспилотники дроны

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