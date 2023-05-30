Депутат объяснил, почему запрет на съемку дронов можно обсуждать

Последствия атаки беспилотников в Москве (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Уголовную ответственность за съемку беспилотников «как минимум стоит обсуждать», заявил РБК член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских.

«Напомню, что по этим кадрам, которые размещаются в соцсетях, можно вычислить дислокацию, можно откорректировать нанесение ударов, полет беспилотников, задав ему новые координаты. Все должны прекрасно понимать, что, когда распространяют подобную информацию, это играет на руку нашим врагам», — объяснил он.

По его словам, «любая съемка вызывает большой интерес узкопрофильных специалистов», которые могут «делать выводы и давать заключения о наличии или отсутствии вооружений, о том, как быстро отреагировали [на происшествие], о дислокации частей» — эту работу ведут, в частности, специалисты Украины и стран НАТО.

Депутат напомнил, что сейчас ограничения действуют на публикацию данных о воинских подразделениях. «Видимо, этого недостаточно, и как минимум есть необходимость эту тему [c видеосъемкой] обсуждать», — сказал Альшевских. Прямого запрета на съемку беспилотников в действующем законодательстве нет, добавил он.

Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев сообщил, что законопроекты об уголовной ответственности за съемку полетов беспилотников будут инициированы и приняты.

Утром 30 мая атаке беспилотников подверглась Москва. Минобороны сообщило, что пять устройств сбили, три сбились с курса в результате работы средств радиоэлектронной борьбы. Три дома получили незначительные повреждения, два человека обратились к врачам, но госпитализация им не потребовалась.

Российское военное ведомство обвинило в атаке киевский режим. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет прямого отношения к случившемуся.