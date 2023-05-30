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Атака беспилотников на Москву ,  
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В Думе предложили уголовное наказание для снимающих полеты дронов

Депутат Гурулев заявил о подготовке закона с уголовным наказанием за съемку полетов дронов
Запрет съемки полетов беспилотников будет внесен в уголовный кодекс, рассказал депутат Гурулев. Он посоветовал гражданам в случае обнаружения БПЛА переждать дома либо «сбегать вниз» или сообщить о нем полиции
Обломки беспилотника у жилого дома
Обломки беспилотника у жилого дома (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Госдума введет уголовное наказание за съемку полетов беспилотников, соответствующие законы будут инициированы и приняты, заявил телеграм-каналу Shot член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

«Можешь вниз сбегать, можешь дома переждать. Первое, что надо делать, — сообщить по номеру 112, что видели беспилотник. Район такой-то, точка такая-то. Это оптимальный вариант для того, что есть», — сказал депутат.

Гурулев призвал граждан ограничиться этими действиями.

Более половины российских регионов (56) к концу мая запретили запускать дроны. Исключением стали лишь аппараты, используемые властями.

Московский мэр Сергей Собянин пояснял, что ограничение принято для «предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов». Для запуска беспилотников в Москве в пределах внутренней границы МКАД необходимо получить специальное разрешение.

Атаке дронов Москва подверглась утром 30 мая. Всего устройств было восемь, пять из них сбили, еще три посадили после успешной радиоэлектронной борьбы, они потеряли связь с операторами и сбились с курса. Незначительно пострадали три жилых дома на юго-западе Москвы, два человека обратились к врачам.

Минобороны обвинило в произошедшем «киевский режим», а Кремль назвал инцидент ответом на удар по центрам принятия решений в Киеве. Власти Украины утверждают, что не имеют «прямого отношения» к атаке дронов.

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Помимо Москвы, беспилотники также упали в Подмосковье — в Истринском районе (поселок «Гринфилд»), Красногорском (село Ильинское, деревня Тимошкино) и Одинцовском (деревни Раздоры и Ромашково).

Истринские власти попросили жителей не публиковать видеозаписи о работе ПВО и не комментировать, а сообщать оперативным службам о небольших объектах в небе и запускающих БПЛА людей. Рекомендации не публиковать записи работы ПВО распространяют и украинские власти, поясняя, что материалы могут выдать расположение систем обороны и раскрыть особенности работы военных.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Госдума дроны беспилотники

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