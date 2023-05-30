Губернатор сообщил о работе ПВО в Подмосковье

На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников, сообщил глава Подмосковья. Телеграм-каналы ранее сообщали о звуках взрывов в районе Одинцово

В Подмосковье работает ПВО, сбиты несколько беспилотников, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников», — написалон в телеграм-канале. Губернатор попросил жителей сохранять спокойствие.

О звуках взрывов в Подмосковье в районе Одинцово и Красногорска ранее написали телеграм-каналы Baza и «112».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке дронов на столицу. По его словам, несколько зданий получили незначительные повреждения, «никто серьезно не пострадал». Источники ТАСС и «РИА Новости» говорили, что дроны могли попасть в жилую многоэтажку на Профсоюзная в Москве. Там нарушено остекление, пожара не было. ТАСС также сообщал о возможном попадании дрона в дом на Ленинском проспекте, SHOT писал, что он упал около многоэтажки. Также в ГУ МЧС говорили, что ЧП произошло в жилом доме на улице Атласова в Новой Москве, там были выбиты стекла. «РИА Новости» сообщило о попадании дрона.

Позже мэр написал, что в целях безопасности на время работы экстренных служб эвакуировали жителей нескольких подъездов в домах, пострадавших от атак беспилотников. Собянин пообещал, что они вернутся в квартиры после окончания работы спецслужб. «РИА Новости» со ссылкой на префектуру Юго-Западного административного округа сообщило, что эвакуировали жителей двух подъездов в доме на Профсоюзной.