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Политика ,  
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Сирия передаст России землю и акваторию для расширения базы Хмеймим

Сирия договорилась с Россией о передаче дополнительных земель и акватории для расширения авиабазы Хмеймим. Соответствующий протокол к соглашению о размещении российской авиационной группы на территории Сирии опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о земельном участке и акватории в провинции Латакия, где планируется создать и разместить медицинский оздоровительно-реабилитационный центр российской авиационной группы.

Впоследствии Сирия намерена передать российской стороне во временное безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения земельный участок площадью 8 га, на котором располагаются здания. Также Россия получит акваторию такой же площади. 

Протокол был подписан 21 июля в Дамаске и 30 июля в Москве.

В августе 2015 года Россия и Сирия заключили в Дамаске соглашение о размещении российской авиационной группы. Для этого Сирия предоставила аэродром Хмеймим, расположенный в 25 километрах к югу от провинции Латакия.

СМИ сообщили об отражении воздушной атаки в районе авиабазы Хмеймим
Политика
Авиабаза Хмеймим

С сентября 2015 года в Сирии проводилась российская военная операция. В декабре 2017 года президенту России Владимир Путин во время своего визита на авиабазу Хмеймим отдал приказ о выводе российских войск из Сирии. Впоследствии министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту о выводе войск.

Несмотря это, в Сирии на постоянной основе продолжают функционировать авиабаза Хмеймим, а в Тартусе располагается пункт материально-технического обеспечения ВМФ России.

Теги: Сирия, Хмеймим, авиабаза
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