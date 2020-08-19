Сирия передаст России землю и акваторию для расширения базы Хмеймим

Сирия договорилась с Россией о передаче дополнительных земель и акватории для расширения авиабазы Хмеймим. Соответствующий протокол к соглашению о размещении российской авиационной группы на территории Сирии опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о земельном участке и акватории в провинции Латакия, где планируется создать и разместить медицинский оздоровительно-реабилитационный центр российской авиационной группы.

Впоследствии Сирия намерена передать российской стороне во временное безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения земельный участок площадью 8 га, на котором располагаются здания. Также Россия получит акваторию такой же площади.

Протокол был подписан 21 июля в Дамаске и 30 июля в Москве.

В августе 2015 года Россия и Сирия заключили в Дамаске соглашение о размещении российской авиационной группы. Для этого Сирия предоставила аэродром Хмеймим, расположенный в 25 километрах к югу от провинции Латакия.

С сентября 2015 года в Сирии проводилась российская военная операция. В декабре 2017 года президенту России Владимир Путин во время своего визита на авиабазу Хмеймим отдал приказ о выводе российских войск из Сирии. Впоследствии министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту о выводе войск.

Несмотря это, в Сирии на постоянной основе продолжают функционировать авиабаза Хмеймим, а в Тартусе располагается пункт материально-технического обеспечения ВМФ России.