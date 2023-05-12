Защита режиссера Беркович обжаловала ее арест

Евгения Беркович (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Адвокаты театрального режиссера Евгении Беркович подали жалобу в апелляционную инстанцию на ее арест по делу об оправдании терроризма.

«В суд поступила жалоба защиты Беркович на решение избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 июля», — сообщили в Замоскворецком суде Москвы. Карточка дела опубликована на сайте суда, дата рассмотрения не назначена.

Ранее вторая фигурантка дела, драматург Светлана Петрийчук, тоже обжаловала свой арест.

Беркович и Петрийчук были арестованы 5 мая. Уголовное дело связано со спектаклем «Финист Ясный Сокол» по пьесе Петрийчук, режиссером и сценаристом была Беркович. В постановке рассказывается о женщинах, которые были завербованы в интернете представителями радикального ислама и решили уехать к ним в Сирию, чтобы выйти замуж. В основу пьесы и спектакля легли реальные приговоры и протоколы допросов этих женщин, говорится в описании постановки.

В 2022 году «Финист Ясный Сокол» победил в двух номинациях в рамках театральной премии «Золотая маска», получив премии за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы. Награды получили Петрийчук и костюмер Ксения Сорокина.

Адвокат Беркович Ксения Карпинская рассказала, что дело по ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) было возбуждено за публикацию читки пьесы на YouTube. Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.

За Беркович поручились деятели культуры и искусства, среди которых Павел Лунгин, Константин Райкин, Нюта Федермессер, Олег Меньшиков, Вениамин Смехов и другие. Народный артист России Александр Розенбаум призвал «включить заднюю» в этом деле. «Я считаю, что переборщили сильно», — сказал он.