Генпрокуратура рассказала о повреждениях домов из-за атак дронов в Москве

Фото: Иван Ткачев / РБК

Прокуратуры Москвы и Московской области контролируют расследование обстоятельств происшествий в жилых домах Москвы и Подмосковья после атак беспилотников, говорится в телеграм-канале Генпрокуратуры России.

«Инциденты произошли утром 30 мая в жилых домах в Москве на ул. Атласова в Новой Москве, а также на ул. Профсоюзной и Ленинском проспекте. В результате на домах имеются повреждения. В Московской области происшествия зафиксированы в 500 м от Ильинского шоссе г.о. Красногорск и в Одинцовском городском округе», — сообщили в Генпрокуратуре. На местах работают прокуроры из Москвы и Подмосковья.

30 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что город подвергся атаке беспилотников. Несколько зданий получили повреждения, за медицинской помощью обратились два человека, госпитализация никому не потребовалась. Собянин не уточнял, какие жилые дома подверглись атаке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе работает ПВО. «Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников», — написал он в телеграм-канале.

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)