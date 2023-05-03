Хинштейн после атаки на Кремль призвал принять законы о беспилотниках

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После ночной атаки на Кремль необходимо принять «не только политические, но и законодательные решения» в сфере беспилотников, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«Очевидно, что необходимо экстренно разработать и принять комплекс законов, жестко регламентирующий все сферы этого важнейшего вопроса, который напрямую касается вопросов безопасности», — написал депутат в телеграм-канале.

Он рассказал, что еще неделю назад собрал на площадке Росгвардии несколько ведомств, среди которых были Минтранс, Минпромторг, Минэнерго и Минцифры. На встрече обсуждалось регулирование беспилотников.

«С сожалением убедился, что у семи нянек дитя без глаза», — сказал депутат, отметив, что законопроект о беспилотном транспорте подготовили только сейчас. В конце марта Хинштейн говорил, что в Госдуму внесут проект закона, который позволит силовым ведомствам и вневедомственной охране пресекать движение любых беспилотников, так как сейчас такие аппараты «активно применяются в боевых и диверсионно-террористических целях».

3 мая российские власти сообщили, что ночью два украинских беспилотника попытались атаковать Кремль. Дроны были выведены из строя, пострадавших и материального ущерба территории нет. Президент России Владимир Путин не пострадал: в момент атаки его на месте не было. В Кремле случившееся оценили как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации» и заявили, что Россия «оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным».