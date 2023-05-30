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Атака беспилотников на Москву ,  
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Хинштейн назвал пять мест падения беспилотников в Подмосковье

Глава думского комитета Хинштейн: беспилотники сбиты у пяти населенных пунктов Подмосковья
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сбитые ПВО дроны упали в районе пяти населенных пунктов в Подмосковье, сообщил глава Комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

  • Красногорский район: село Ильинское, деревня Тимошкино;
  • Одинцовский район: деревня Раздоры, деревня Ромашково,
  • Истринский район: поселок Гринфилд.

Глава Истринского района Подмосковья Татьяна Витушева сообщила, что поиск обломков БПЛА ведется в районе деревни Павлово-1. «В свете утренних событий, связанных с выявлением в небе беспилотных летательных аппаратов, сообщаю — все экстренные службы на территории городского округа Истра работают в штатном режиме», — написала она в своем телеграм-канале.

Минобороны ранее сообщало, что в атаке дронов на Москву участвовали «восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа». Пять дронов сбил зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» в Подмосковье.

Хинштейн назвал пять мест падения беспилотников в Подмосковье
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Теги
беспилотники Подмосковье Александр Хинштейн

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