Комплекс «Панцирь-С» сбил пять беспилотников в Подмосковье

Обломки сбитого беспилотного летательного аппарата (ПБЛА) в районе поселка Ильинка в Московской области (Фото: ТАСС)

В Подмосковье пять беспилотников сбил зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», сообщило Минобороны.

Минобороны заявило, что всего в атаке беспилотников на Москву участвовало восемь дронов. Три из них были «подавлены средствами радиоэлектронной борьбы».

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» предназначен для защиты малоразмерных объектов от средств воздушного нападения, как пилотируемых, так и беспилотных. Кроме того, комплекс способен вести борьбу с легкобронированными наземными целями, а также живой силой противника.

Об атаке беспилотников утром 30 мая сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Атакованы были как минимум два жилых дома: Ленинский проспект, дом 92, корпус 1 и Профсоюзная улица, дом 98, корпус 6, сообщали ТАСС и «РИА Новости». Собянин заявил, что «никто серьезно не пострадал». Жителей подъездов двух домов, пострадавших от беспилотников, эвакуировали.

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве

МЧС сообщало об еще одном ЧП в Новой Москве. «Подразделения выезжали по адресу: пос. Московский, ул. Атласова, дом 11. Обнаружено нарушение остекления на 25-м этаже, признаков пожара не обнаружено», — сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по Москве. Дом по этому адресу находится в поселке Московский, недалеко от аэропорта Внуково.

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О работе ПВО в Подмосковье ранее говорил губернатор Андрей Воробьев. «Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие. Все экстренные службы работают. Будем информировать», — написал он